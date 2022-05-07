Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı - Haberler

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Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Manisa'da balçığa saplanan ve bir türlü olduğu yerden çıkarılamayan inek Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'da balçığa saplanan ve bir türlü olduğu yerden çıkarılamayan inek Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde Kadir Torun'a ait bir inek balçıkla kaplı bir alana saplandı. İneğini bir türlü kurtaramayan Kadir Torun 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen merkez itfaiye ekipleri ineğe bağladıkları bir halatı traktörle çekerek ineğin saplandığı yerden çıkmasını sağladı. Kadir Torun ekiplere teşekkür ederken, balçıktan kurtarılan inek, Torun ailesi tarafından yıkanarak temizlendi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Manisa, İnek, 3. Sayfa, Haberler

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