Balatadan çıkan alev önce tırın lastikleri sonra konteynerı yaktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken balataları tutuşan tırın taşıdığı konteyner yandı. İtfaye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tır şoförü M.Ö. idaresindeki 34 DC 2580 Mercedes marka tırın balatalarında ısınma meydana geldi. Aracın fren balatalarının ısınması sonucu lastiklerin yandığını fark eden tır şoförü M.Ö. aracını emniyet şeridine çekerek yaptığı kontrolde tırın konteynerının yanmaya başladığını görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis eşliğinde konteynerı açtı. Konteynerın içinin yanmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.