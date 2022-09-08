Bal paketlerine zulalanmış 5 kilo metamfetamin ele geçirildi Gaziantep'te bir ticari taksiye yapılan operasyonda bal paketlerine zulalanmış halde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Bal paketlerine zulalanmış 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir ticari taksiye yapılan operasyonda bal paketlerine zulalanmış halde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili taksiye müşteri olarak binen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli bir şahsı takip etti. Şüpheli şahsın bindiği ticari taksiyi takibe alan ekipler, taksiyi durdurduktan sonra araçtaki şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın araçta bulunan eşyaları arasında yapılan aramalarda ise bal paketlerine zulalanmış halde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.