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Bal paketlerine zulalanmış 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Bal paketlerine zulalanmış 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te bir ticari taksiye yapılan operasyonda bal paketlerine zulalanmış halde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te bir ticari taksiye yapılan operasyonda bal paketlerine zulalanmış halde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili taksiye müşteri olarak binen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli bir şahsı takip etti. Şüpheli şahsın bindiği ticari taksiyi takibe alan ekipler, taksiyi durdurduktan sonra araçtaki şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın araçta bulunan eşyaları arasında yapılan aramalarda ise bal paketlerine zulalanmış halde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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