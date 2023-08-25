Bakkal, sahte 100 dolarla dolandırıldı

FATİH'te bakkal işleten İrfan Becerikli, dükkanına gelen yabancı uyruklu şüphelinin verdiği 100 doların sahte olduğunu anlamayınca, hem ürünlerinden, hem de parasından oldu. Şüphelinin sahte 100 dolarla alışveriş yaptığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Silivrikapı'da yaklaşık 1 ay önce devraldığı bakkalı işleten 46 yaşındaki İrfan Becerikli, bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Salı günü saat 15.00 sıralarında dükkana gelen yabancı uyruklu müşteri iddiaya göre 265 liralık alışveriş yaptı. Dükkanda rahatça gezerek su, bisküvi, kahve gibi ürünler alan adam, kasaya geldiğinde Becerikli'ye elinde bir süredir tuttuğu 100 doları uzattı. Verdiği sahte dolar için para üstü bekleyen adam, Becerikli'nin verdiği 2 bin 450 lira para üstünü önce saydı, sonra da cebine koydu. Alışveriş poşetlerini ve parayı alan adam, dükkandan uzaklaştı. Adamın dükkandan çıkmasının ardından doların sahte olduğundan şüphelenen Becerikli, şüphelinin peşinden gitse de yetişemedi. Doları döviz bürosuna götüren Becerikli, paranın sahte olduğunu öğrendi. Dükkanda yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"PARA ÜSTÜNÜ ÖNCE DOLAR İSTEDİ, SONRA TÜRK LİRASINI KABUL ETTİ"

İrfan Becerikli, "Yabancı biriydi içeriye geldi, 100 dolar verdi bir sürü mal aldı. 265 lira tutuyordu, para üstü de 2 bin 450 lira verdim. Aldı parayı, çekti gitti. Peşinden sahte olduğunu tahmin ettim. Artık iş işten geçmişti yapılacak birşey yok. İçecek aldı, çakmak aldı, kahve aldı. Bayağı normal alışveriş yapar gibi yaptı. Hiç tedirgin bir hali de yoktu. Baskın bir karakterdi. Doları çıkartırken ben üstünü Türk Lirası vereceğim dedim, beni biraz tersledi. 'Üstünü hani verecektin?' dedi, 'Tamam Türk Lirası vereceğim' dedim. Sonra 'Tamam Türk Lirası ver' dedi. Önce dolar olarak istedi, sonra Türk Lirası istedi. Türk Lirasını verince aldı gitti" dedi.

"YAN KOMŞUMA DA DAHA ÖNCE GELMİŞ"

Becerikli, "Doğru düzgün Türkçesi yoktu. Bana 100 dedi. 100'ü anladım, gerisini anlamadım. Ben 100 liralık alışveriş yapacak sandım. Baktım ki 265 liralık mal aldı. Parayı alınca teker teker saydı. Hemen alıp cebine de atmadı. Önce saydı, sonra cebine attı ve çekip gitti. Doları dövizciye götürdüm, 'Bunu bir kontrol edin' dedim. Dövizcinin eline verdiğimde zaten direkt sahte bu dedi. Ben parayı aldıktan sonra hemen bir panik yaptım, tahmin ettim sahte dolar olacağını. Peşine bisikletle gittim ama yakalayamadım. Hemen yan komşuma da daha önce gelmiş, yan komşum onu kabul etmemiş. Parayı bozmamış, almamış. Şikayetçiyim, benim başıma geldi başkasının başına gelmesin" diye konuştu.