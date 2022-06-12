Bakkal dükkanındaki veresiye defteri ve kol saatinden uyuşturucu çıktı - Haberler

Kütahya'da işlettiği bakkalda uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Dükkanda yapılan aramalarda, veresiye defterinin arasında ve kol saatinin içinde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde H.K.'nin işlettiği bakkal dükkanında uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan dükkandan çıkan 2 kişinin üst aramasında 1,58 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. H.K. isimli şahsın dükkanı ve ikametinde yapılan aramada ise veresiye defteri ve kol saatine gizlenmiş şekilde toplam 4.62 gram metamfetamin maddesi, 14 adet sentetik ecza, 3 adet payp ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa