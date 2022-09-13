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Bakırköy ve Şişli'deki telefon hırsızları kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bakırköy ve Şişli'deki telefon hırsızları kamerada

Bakırköy'de bir AVM içerisinde yerde bulduğu telefonu hiçbir şey olmamış gibi cebine koyan şüpheli güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Bakırköy'de bir AVM içerisinde yerde bulduğu telefonu hiçbir şey olmamış gibi cebine koyan şüpheli güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Bir diğer hırsızlık olayında ise Şişli'de bir hastanenin bekleme salonundaki koltuk üzerinde telefon bulan şüphelinin cep telefonunu alma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Bakırköy'de bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'de içerisinde dolaştığı esnada cep telefonunu yere düşürdü. O esnada AVM içerisinde yürüyen birisi yerde cep telefonu olduğunu fark etti. Şüpheli, bir süre sonra yerdeki cep telefonunu alarak uzaklaştı.

Sinyal üzerinden telefonun yeri tespit edildi

Cep telefonunun olmadığını fark eden şahıs durumu hemen AVM'de bulunan güvenlik görevlileri ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde cep telefonunu o esnada yerden alan kişinin kimliğinin E.A., olduğu tespit edildi. Cep telefonu sinyallerini takip eden ekipler E.A., Yeşilköy'de yakaladı.

Gerçekleşen bir diğer hırsızlık olayı ise Şişli'de bir hastanede meydana geldi. Cep telefonunun olmadığını fark eden şahıs durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerinde gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler kimliği tespit edilen T.A.,'yı hastane içerisinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli E.A., adli makamlarca serbest bırakılırken, T.A. isimli şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şişli 3. Sayfa Haberler

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