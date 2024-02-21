Bakırköy Sahilinde Bir Ceset Bulundu

Bakırköy sahilinde vatandaşlar tarafından bir ceset bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bakırköy Florya sahilinde meydana geldi. Sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemenin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. - İSTANBUL