Bakırköy Sadik Konuk Hastanesi'nde silahlı kavga: 4 yaralı

Bakırköy Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı

İSTANBUL - Bakırköy Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ameliyata alınırken polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.