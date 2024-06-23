Bakırköy Sadik Konuk Hastanesi'nde silahlı kavga: 4 yaralı
Bakırköy Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ameliyata alınırken polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Bakırköy Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı
İSTANBUL - Bakırköy Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ameliyata alınırken polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.