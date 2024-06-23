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Bakırköy Sadik Konuk Hastanesi'nde silahlı kavga: 4 yaralı

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Bakırköy Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ameliyata alınırken polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Bakırköy Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı

İSTANBUL - Bakırköy Sadik Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ameliyata alınırken polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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