Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı.
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Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı.
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa