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Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı.

3. Sayfa Haberleri

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sadi Konuk İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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