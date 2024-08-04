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Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde Tavan Çöktü

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Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. 8 bebek itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Ünitede tedavi gören 8 bebek, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle asma tavan çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebeği tahliye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Bebek 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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