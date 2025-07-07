Bakırköy İncirli'de Metrobüs Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Bakırköy İncirli'de boş bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede uzun bir metrobüs kuyruğu oluşurken, yangın anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İncirli Metrobüs durağı Edirne istikametinde boş bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdururken, çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Alevler kısa sürede metrobüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bu sırada polis ekipleri çevre güvenliğini alarak, E-5 karayolunda her iki istikamette trafiği iki şeride düşürdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer araçlara sıçramadan söndürülürken, tamamen yanan metrobüs demir yığınına döndü.

Çıkan alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, metrobüs seferleri bir süre durdu. Diğer duraklarda da uzun kuyruklar oluştu. Kullanılamaz hale gelen metrobüsün çekilmesiyle metrobüs seferleri ve E5 karayolundaki trafik normale döndü.

Nuri Çakmak adlı vatandaş, "Bir anda Edirne istikametine giden metrobüste parlama oldu. Yandığı sırada boştu. Kimseye bir şey olmadı. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürdüler. Araç da kaldırıldı. Kısa sürede müdahale edildi. Yangından dolayı iki yönde de trafik durdu. Polis, zabıta ekipleri geldi. Can kaybı ve yaralı yok. Görmedim" dedi.

Öte yandan, aracın alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonlarına ve çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL