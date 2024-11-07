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Bakırköy'deki Üst Geçide İSKİ Vinci Çarpıp Devrildi

Bakırköy'deki Üst Geçide İSKİ Vinci Çarpıp Devrildi
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İstanbul Bakırköy'deki üst geçide İSKİ'ye ait bir vinç çarpıp devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak vinç ve bir otomobil hasar gördü. Olay sonrası güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Bakırköy'de birçok kazanın yaşandığı üst geçide bu kez İSKİ'ye ait vinç çarpıp devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Bakırköy'de daha önce çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü kazanın yaşandığı Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan üst geçitte yine kaza meydana geldi. İSKİ'ye ait 34 ZG 1657 plakalı vinç, sürücü uyarılara aldırış etmeden yoluna devam edince üst geçite çarptı. Çarpmanın şiddetiyle vinç devrilerek, vincin arkasında bulunan 34 NYN 63 plakalı otomobil hasar aldı. Vinçten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik tek şeritten sağlandı. Vinci yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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