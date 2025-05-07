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Bakırköy'deki İlkokulda Yangın Paniği

Bakırköy'deki İlkokulda Yangın Paniği
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Bakırköy'de bir ilkokulun tuvaletindeki havalandırma aparatında çıkan yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, önemli bir yaralanma yaşanmadı.

Bakırköy'de bir ilkokulda tuvalette bulunan havalandırma aparatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve okul yönetiminin yardımıyla söndürülen yangında öğrenciler tahliye edildi.

Bakırköy'de bir ilkokulda tuvalette bulunan havalandırma aparatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile dumanlar yayıldı. Dumanı gören öğrenciler korkup panikledi. Tedbir amacıyla okul öğretmenler yardımıyla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri okul yönetimi yardımıyla yangını söndürüp kontrol altına aldı. Yangını duyan veliler ise okula koşup çocuklarını aldı. Yangında her hangi bir yaralanma olayı görülmedi.

Okula kızını almaya gelen veli Murat Babadalı "Okulumuzun veli grubundaki mesajlaşmayı görüp çocuğumu okuldan almaya geldim. Okulum üst katında tuvaletlerde havalandırma ile ilgili bir parçada teknik sorun oluyor. Daha sonra alev alıyor. Okulu hızlıca boşaltıyorlar. Şuan herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Çocuklarımızı aldık. Tüm okula geçmiş olsun" dedi.

Okulda okuyan öğrenci Gökçen Birce Er "Bugün yangın oldu. Bizim üst katta 4. sınıfın orda olmuş. Ne yandığını bilmiyorum. Korktum. Annem beni almaya geldi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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