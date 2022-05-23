Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi: Tırın dorsesi yoldan geçen otomobile çarptı - Haberler

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi: Tırın dorsesi yoldan geçen otomobile çarptı

İSTANBUL Bakırköy Sahil Yolu'nda Marmaray üst geçidine TIR'ın dorsesi çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. TIR şoförü kazada yaralanırken yola devrilen TIR'ın dorsesi nedeniyle yolun Avcılar istikameti trafiğe kapandı. Ekipler, TIR dorsesini kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 21: 00 sıralarında Bakırköy sahil yolunda Marmaray seferlerinin yapıldığı Yeşilyurt Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.U. yönetimindeki 59 AT 498 plakalı TIR'ın dorsesi köprüye çarparak yola devrildi. Kaza nedeniyle yolun Avcılar istikameti trafiğe kapatılırken TIR'ın şoförü aynı istikamette ilerleyen 34 RC 9929 otomobil sürücüsü M.M.'ye çarptı. Tır sürücü kazada yaralanırken polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerince incelemesi ve dorsenin kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Öte yandan kaza anında Marmaray seferi olmaması büyük bir faciayı önledi.