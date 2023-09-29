Bakırköy'de tartıştığı kişiyi zıpkınla yaralayan şüpheli tutuklandı
Bakırköy'de yaşanan olayda, E.K isimli şüpheli, tartıştığı E.A'yı zıpkınla ayağından yaraladıktan sonra kaçmıştı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bakırköy'de tartıştığı kişiyi zıpkınla ayağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yeşilköy Mahallesi'nde 24 Eylül'de E.K, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı E.A'yı zıpkınla ayağından yaraladıktan sonra kaçtı.
Yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri şüpheliyi evinde gözaltına aldı.
Şüpheli E.K'nin sorgusunda Çekmece Caddesi'ndeki bir noktaya attığını söylediği zıpkın, polisler tarafından bulunarak muhafaza altına alındı.
E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.