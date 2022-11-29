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Bakırköy'de tamir için çıktığı çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Bakırköy'de tamir için çıktığı çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Bakırköy'de 5 katlı bir binanın çatısını tamir ederken aşağı düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Bakırköy'de 5 katlı bir binanın çatısını tamir ederken aşağı düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde Mehmet Akyüzlü isimli vatandaş, tamir için yağmurlu havada 5 katlı binanın çatısına çıktı. Arkadaşlarının uyarısına rağmen çatıya çıkan Akyüzlü, ayağı kayarak aşağı düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Akyüzlü'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Beni arkadaşım arayıp öldüğünü söyledi"

Mehmet Akyüzlü'nün arkadaşı İzzet Deniz, "İyi bir insandı. Dün bizim restoranda çorba içti. Muhabbet ettik. Binanın çatısını yapıyordu. Bizim bir abimizle nalbura eşya almaya gitmişler. Bitireyim bitsin demiş. Beni arkadaşım arayıp öldüğünü söyledi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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