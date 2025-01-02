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Bakırköy'de Silahlı Saldırı: Üç Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Bakırköy'de Silahlı Saldırı: Üç Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı
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İstanbul Bakırköy'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırılar sonrasında 1'i çocuk 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Saldırılar çalıntı motosikletle gerçekleştirildi ve güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Bakırköy'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili 1'i çocuk 3 kişi polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerindeki araç cam filmi üzerine faaliyet gösteren iş yerine 24 Aralık saat 01.08 sıralarında motosikletle gelen şahıslarca silahla tek el ateş edildi. Ardından aynı iş yerine saat 21.30 sıralarında bir saldırı daha düzenlendi. Saldırılar üzerine harekete geçen polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 31 Aralık'ta yapılan operasyon sonucu olayla ilgili A.A, Enes A. (26), Berkan Y. (21) kaldıkları evde kıskıvrak yakalandı. Emniyete getirilen 3 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. İkametlerde yapılan aramalarda Berkan Y.'ye ait 1 adet Browning's ibareli 7,65 mm tabanca, ayrıca şüphelilerin eylemlerde kullandıkları değerlendirilen kask ve montlar ele geçirildi. A.A. isimli şahıs Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğer şüpheliler Gasp Büro Amirliği ekiplerince Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Saldırıyı çalıntı motosikletle gerçekleştirdiler

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin her iki olayı da yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'tan çaldıkları motosiklet ile gerçekleştirdiği, saldırı sonrası ise aynı noktaya motosikletleri terk edip araçlarıyla ayrıldıkları tespit edildi.

Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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