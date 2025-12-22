Haberler

Bakırköy'de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy'de seyir halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı 12 şüpheli, İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da yapılan operasyonlarla yakalandı. Saldırıda hayatını kaybeden Ünsal Bahçeci'nin yasası soruşturma sürüyor.

Bakırköy'de seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli şahıslar İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyette işlemleri biten 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde 17 Aralık 2025 tarihinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 kurşun isabet eden Ünsal Bahçeci, hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda, silah ve motosikleti kullanan, şüphelilerin kaçmasına yardım eden, motosiklet sahibi, şüphelilere telefon ve yer temini yaparak silahı saklayan ve onlarla birlikte hareket edenlerin tamamı olmak üzere 1'i yaşı küçük toplam 12 şüpheli İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa illerinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyonlarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
