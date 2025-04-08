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Bakırköy'de Polis Ekiplerine Ateş Açan Zanlıların Olay Anı Kamerada

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İstanbul Bakırköy'de polis ekiplerine ateş açan motosikletli saldırganların, olay öncesinde bir iş yerini kurşunladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Zanlıların kaçışı ve polisin müdahalesi de görüntülendi.

Bakırköy'de polise ekiplerine ateş açan zanlıların iş yerini kurşunladığı anlar kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de polis ekiplerine ateş açan motosikletli saldırganların, olay öncesinde bir iş yerini kurşunladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay 6 Nisan Pazar günü Bakırköy Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana gelmişti. Bir iş yerine ateş açılması ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri ile şüpheli şahıslar S.Z.ve M.F.Y.arasında kovalamaca yaşanmıştı. Motosikletle olay yerinden kaçan zanlılardan S.Z. bu sırada polis ekiplerine ateş açmış, polisin karşılık vermesi üzerine zanlılar yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Olay yerinde motosiklet ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet boş şarjör ve 24 adet kovan ele geçirilmişti.

İşyerini kurşunladıkları anlan kamerada

Zanlıların bir olay gecesi iş yerini kurşunladıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletle olay yerine gelen şahıslardan biri, türkü evinin kapısına gelerek kurşun yağdırıyor. Olayın ardından motosiklete binen zanlılar kaçmaya çalışıyor. Bu sırada polis ekipler de zanlıların peşine düşüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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