Bakırköy'de Otomobillerin Hayalet Ekranları Çalındı

BAKIRKÖY'de otomobille bir sokağa gelen şüpheliler, park halindeki aynı marka ve model otomobillerin hayalet ekranlarını çaldı. O anlar çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Salı günü saat 04.00 sıralarında Zuhuratbaba Mahallesi Yavuzevler Mektep Sokak'ta meydana geldi. Otomobille sokağa gelen şüpheliler, hedef seçtikleri otomobilin yanında durdu. Şüpheli iki kişi, otomobilden inerek park halindeki otomobilin kapısını açmaya çalışırken, sokağa bir taksi girdi. Bu sırada şüphelilerin geldiği otomobil, taksiye yol verdi. Kapıyı açtıktan sonra otomobile giren şüpheliler, hayalet ekranı kısa sürede sökerek otomobile bindi. Şüpheliler bu kez de yaklaşık 20 metre ileride park halindeki aynı marka ve model otomobilin camını kırarak hayalet ekranını söktü. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Hırsızlığın meydana geldiği sokakta dükkanı bulunan İbrahim Melik, "Saat 03.30 - 04.00 civarında otomobilin yanına bir araç yanaşıyor. Yanaştıktan sonra hemen araçtan inip, otomobillerin camını kırıp, hayalet ekranlarını çalıyor. Aynı aracın laciverti, ona da giriyorlar. Ona da hemen iki dakika sonra giriyorlar. İki aracı da patlatıp hemen uzaklaşıyorlar. Toplamda 5-6 dakika içerisinde iki araca giriyorlar" dedi.