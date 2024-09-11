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Bakırköy'de Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

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Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, motosikletli kuryeye çarptıktan sonra takla atarak bir sitenin bahçesine devrildi. Kazada kurye ve araçtaki 1 kişi yaralandı.

Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, motosikletli kuryeye çarptıktan sonra takla atarak bir sitenin bahçesine devrildi. Kazada kurye ve araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Doktor Remzi Kazancıgil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra D. idaresindeki 34 GK 4074 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan motosikletli kuryeye çarptı. Ardından kaldırıma çıkan araç, takla atarak bir sitenin bahçesine devrildi. Takla atan araç nedeniyle otobüs durağının camı da parçalandı. Kazada araç içerisindeki bir kişi ve motosikletli kurye, durakta parçalanan camların isabet etmesiyle hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Sitenin bahçesine devrilen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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