Bakırköy'de motosikletle gelen 4 kişi, kuyumcu dükkanını soyarak 7 milyon lira değerinde altın çaldı. Soygunun ardından kaçan soyguncular polis tarafından aranıyor.

Bakırköy'de Motosikletli Soygun: 7 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı

BAKIRKÖY'de motosikletle gelen 4 kişi kuyumcu dükkanını soydu. Soyguncuların 1 dakika içerisinde 7 milyon lira değerinde altın çaldığı öne sürüldü.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. 2 ayrı motosikletle gelen yüzleri maskeli 4 soyguncu, kuyumcu dükkanının kepengini önceden kopyalanmış uzaktan kumanda ile açtı.

İçeriye giren hırsızlar tezgahta bulunan altın ve pırlantaları yaklaşık 1 dakika içerisinde çaldı. Soyguncular, ardından geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı.Soygunun boyutunun 7 milyon lira olduğu kaydedildi.

Polis kaçan soyguncuları arıyor.