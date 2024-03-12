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Bakırköy'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

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Bakırköy'de dün akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Eyüpsultan ve Sarıyer Ayazayağa mezarlıklarında defnedilecek.

Bakırköy'de dün akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı.

Bakırköy'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, tır köprüye çarpmıştı. Çarpma sonucu tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Otopsi işlemlerinin ardından Çankırı'dan gelen aile yakınları tarafından cenazeler teslim alındı. Teslim alınan cenazeler yıkanmak üzere Kozlu Mezarlığı Gasilhanesine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Eyüpsultan ve Sarıyer Ayazayağa mezarlıklarında defnedilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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