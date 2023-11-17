BAKIRKÖY'de lüks bir cipe silahlı saldırı düzenlendi

Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu, İncirli mevkiinde meydana geldi. Erol Karakuş, aracını bir pastanenin önünde durdurdu. O sırada arkasından gelen motosikletli kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Karakuş ve araçtaki 3 kişi saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı, İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinin ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan tekstil işi yapan Erol Karakuş, herhangi bir husumetlisinin olmadığını aktardığı öğrenildi.