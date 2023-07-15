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Bakırköy'de kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü: Enkaz altında 1 kişi kaldı

3. Sayfa Haberleri

Bakırköy'de kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü: Enkaz altında 1 kişi kaldı Bakırköy Osmaniye'de kontrollü yıkımı yapılan bir bina çöktü.

Bakırköy'de kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü: Enkaz altında 1 kişi kaldı

İSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de kontrollü yıkımı yapılan bir bina çöktü. Göçük altında bir kişini kaldığı öğrenildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz üzerinde çalışma yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - 3. Sayfa

Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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