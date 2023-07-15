Bakırköy'de kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü: Enkaz altında 1 kişi kaldı Bakırköy Osmaniye'de kontrollü yıkımı yapılan bir bina çöktü.

Bakırköy'de kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü: Enkaz altında 1 kişi kaldı

İSTANBUL - Bakırköy Osmaniye'de kontrollü yıkımı yapılan bir bina çöktü. Göçük altında bir kişini kaldığı öğrenildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz üzerinde çalışma yapıyor.