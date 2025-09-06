Haberler

Bakırköy'de Kafe Çalışanı Düşerek Yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Bakırköy Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kafe çalışanı Burhan Temizay, çatıya çıktığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düşerek yaralandı. Kafe çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere içerisinde kurtarılmayı bekleyen Burhan Temizay, itfaiye ekipleri tarafından sedyeye konularak dereden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Temizay, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

