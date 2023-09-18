Bakırköy'de Kadın Sokakta Pompalı Tüfekle Darbedildi

Bakırköy'de bir kadının sokakta pompalı tüfekle darbedilmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.