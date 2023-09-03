Bakırköy'de Kabin Memurunun Evine Hırsızlık

Bakırköy'de kabin memuru C.E.'nin evine girerek cep telefonları ve pasaportlarını çalan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık için apartmana girdikleri anları güvenlik kameraları kaydetti.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,BAKIRKÖY'de kabin memuru C.E.'nin evine girerek cep telefonları ve pasaportlarını çalan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık için apartmana girdikleri anları güvenlik kameraları kaydetti.

Sakızağacı Mahallesi, Revaklı sokakta 3 Ağustos Perşembe günü meydana gelen olayda, kabin memuru C.E.'nin evine giren hırsızlar içerde buldukları 2 cep telefonu ile pasaportu çalarak kaçtı. Şikayet üzerine soruşturma açıldı. Polis yaptığı araştırmada şüphelilerin binaya girip çıkarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Emrah L.(19) ile Emrah A.(21)'i gözaltına alındı. Şüphelilerden Emrah A.'nın daha önceden 81 suç kaydı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.