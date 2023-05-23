Bakırköy'de insanların üzerine araba süren eski hakim ve savcı oğlu hakkında rapor Cumhuriyet savcısı sanığın 19 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederken dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin...

Bakırköy'de insanların üzerine araba süren eski hakim ve savcı oğlu hakkında rapor

Cumhuriyet savcısı sanığın 19 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

İSTANBUL - Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederken dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen hakkında yeniden yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı. Raporda Göçmen'in ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtilirken, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 19 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederken dışarıdan tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen 3 Ekim 2018'de tutuklanmıştı. Bu dosya çerçevesinde 32 yıla kadar hapsi istenen Göçmen'in 2021 yılında 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedilmişti. İtirazlar üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmişti. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, sanığın suç tarihi itibariyle ve halen işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamayacağı ve fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalıp azalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığı raporu aldırılmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle verilen kararı bozmuştu.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında sanık oğlunun avukatı olan Kadriye Aynur Göçmen ile müşteki avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan mahkeme dosyasına raporların ulaştığını belirtti. Hazırlanan raporlarda Görkem Sertaç Göçmen'in ceza sorumluluğunun tam olduğu ve mağdur A.A'nın burun kemiği kırığına ilişkin yaralanmasının ise 1. dereceden kırık olduğu belirtildi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Göçmen'in kız arkadaşı A.A.'ya karşı 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar, penseyle başından yaraladığı Z.M.D.'ye karşı 'basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar, kalça kemiği kırılan Cebrail Şık'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl 9 aya kadar, Recep Göçer'e yönelik 'olası kastla yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar ve diğer 2 kişiyi olası kastla yaralama suçundan da 1'er yıla kadar hapsini talep etti. Görkem Sertaç Göçmen'in toplamda 19 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.