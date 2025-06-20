Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı: Osman Beşe Hayatını Kaybetti

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İstanbul Bakırköy'de, tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Osman Beşe, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından 1 kişi gözaltına alındı, polis soruşturmayı sürdürüyor.

Tedavi gördüğü hastane bahçesinde saldırıya uğramıştı, hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan şahıs, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 18 Haziran'da Bakırköy'de bir hastanenin açık otoparkında meydana gelmişti. İddiaya göre, hastanede tedavi gören Osman Beşe, bahçeye çıktığı esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğramıştı. Osman Beşe ağır yaralanırken şüpheli ya da şüpheliler ise kaçmış, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Osman Beşe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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