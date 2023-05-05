Bakırköy'de hakim ile restoran sahibi arasında kavga

Tutuklanan restoran sahibi "Ayı kör müsün, ben hakimim orada yazıyor" dedi

Hakim"Seni öldüreceğim elimden kimse alamaz sen bittin" şeklinde tehditte bulundu

İSTANBUL - Bakırköy'de restoran sahibi olan Fıraz H. aracı ile geri çıkmak isterken hakim Mehmet K.'nın aracına çarptı. Yaşanan kazanın ardından çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle hakim Mehmet K., restoran sahibi Fıraz H.'ye yumruk attı. Kendisine yumruk atılan Fıraz H. ise hakimin burnuna kafa atması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Fıraz H. ifadesinde hakimin kendisine "Ayı, kör müsün, ben hakimim orada yazıyor" dediğini iddia ederken, Mehmet K. ise kendisine "Seni öldüreceğim elimden kimse alamaz, sen bittin' şeklinde tehditte bulunulduğunu söyledi.

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Lavanta Sokak'ta 29 Nisan günü meydana gelen olayda iddiaya göre 2 şahsın birbirlerini darp ettiğine ilişkin polis ekiplerine haber verilmişti. Polis ekipleri olaya müdahale ederek kavga eden şahısları ayırıp yardımcı ekip istemişti. Olay nedeniyle kimlik bilgileri öğrenilen şahıslardan Mehmet K.'nın hakim olduğu diğer şahsın ise Bakırköy'de restoran sahibi Fıraz H. olduğu ve aralarında bir kaza nedeniyle önce tartışma ardından ise kavga çıktığı bilgisine ulaşılmıştı.

Tarafların birbirilerinden şikayetçi olması üzerine Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alınan Fıraz H. aracıyla geri çıkarken kör noktasında kalan araca hafifçe dokundurduğunu söyleyerek "Karşı tarafın aracının hasar durumunu kontrol etmek için arabamdan indim. Ben şahsa 'siz kimsiniz' dedim. Şahıs da 'bak orada hakim yazıyor ayı oğlu ayı, kör müsün, ben hakimim orada yazıyor' dedi. Ben de 'siz hakim olabilirsiniz ama bana küfür etmeye hakkınız yok' dedim. Şahıs da bana küfür ederek fazla konuşma dedi. Ben düzgün konuşun deyince bana 'konuşmazsam ne yapacaksın' dedi. Ben de şahsa 'hadi yoluna git' dedim. O da el hareketi yaparak 'sen kabadayı mısın, şimdi seni aldırırım, süründürürüm, kim olduğumu görürsün' dedi. Şahıs o sırada yoldan geçen polisi görünce boğazıma sarıldı ve bana 'o çocuğu hayvan oğlu hayvan, elimde kalacaksın' diye hakaretlerde bulunmaya başladı. Ben kendimi korumak ve savunmak amacıyla şahsı ittirince şahıs bana eliyle çeneme doğru yumruk attı. Ben yere düştüm. Yere düştüğümde şahıs üzerime çıkarak karnıma defalarca tekme, yüzüme de yumruk attı. Vatandaşlar araya girdi. Ayağa kalktım. Ancak şahıs vatandaşların elinden kurtularak tekrar benim boğazıma sarıldı. Şahıs bana yakın olduğundan başka yapabileceğim bir hamle olmadığından kafa attım. Bu kez polisler gelip bizi ayırdı. Büfeden su alıp içmeye başladım. Şahıs bu kez de polislerin yanında bana saldırmaya çalıştı ben de kendimi savundum. Ben ona küfür ve hakaret etmedim. Hakim olduğunu öğrendiğim için dikkatli davrandım. Beni darp eden, hakaret ve tehditlerde bulunan Mehmet K.'dan şikayetçiyim" dedi.

Müşteki olarak ifadesi alınan Mehmet K. ise Çorlu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim olarak görev yaptığını söyleyerek "Fıraz H. isimli şahıs kendi aracıyla aracımın arkasına hızlı şekilde manevra yaparak çarptı. Ben aracımın dışındaydım. Tartıştık. Ona kabadayı hareketlerde bulunmasının kendisine yakışmadığını söyledim. O da bana 'sen çoban mısın arabanı nasıl park ediyorsun benim aracımın arkasına' dedi. Ben de 'çoban değilim, hak hukuk bilen bir insanım, hakim olarak görev yapıyorum' dedim. Bana küfür etti . 'Bin arabana git, akşam akşam olay çıkartma' dedim. Bana doğru hamle yapacağı sırada ben kendimi korumak için onu engellemeye çalıştım ancak şahıs beni yere yatırdı ve yerdeyken 3 defa burun kısmıma gelecek şekilde darp eyleminde bulundu. Bana 'seni öldüreceğim elimden kimse alamaz, sen bittin' diye tehditte bulundu. Burnumdan kan akmaya başladı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. Polisler gelmeseydi şahıs beni muhtemelen öldürecekti. Polisler bizi büfenin olduğu yere götürdüler. Şahıs polislerin elinden kurtularak bana doğru tekrar gelmeye çalıştı. Bana tekme attı. Yere düştüm. Polisler tekrar şahsa müdahale ettiler. Bana hakaret ve tehditte bulunup darp eden şahıstan şikayetçiyim" dedi.

Tarafların ifade işlemlerinin ardından Fıraz H. Bakırköy 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.