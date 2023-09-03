Bakırköy'de Evden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Bakırköy'de bir evden cep telefonu ve pasaport çalan 2 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de girdikleri evden cep telefonu ve pasaport çaldıkları tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 Ağustos'ta Sakızağacı Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan C.E'nin evine giren şüphelilerin, 2 cep telefonu ve C.E'ye ait pasaportu çalarak kaçtıkları belirlendi.

Apartmanın, polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde ise binaya giren 2 şüphelinin elleriyle yüzlerini kapatmaya çalışarak merdivenden çıktıkları, bir süre sonra da ayrıldıkları anlar yer aldı.

Çalışmaların devamında eşkal ve kimlikleri tespit edilen Emrah L. (19) ve Emrah A. (21) Bakırköy'de gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıkan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.