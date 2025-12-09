Haberler

Bakırköy'de fabrika yangınında yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Bakırköy'de fabrika yangınında yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü
Güncelleme:
İstanbul Bakırköy'de bir etiket üretim fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul Bakırköy'de etiket üretimi yapan fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlerin yükseldiği yangın ise havadan görüntülendi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etiket üretimi yapan bir fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Fabrikada çıkan yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, yangın esnasında yükselen alevler kameraya yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar ise havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Olayda, can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
