Bakırköy'de Eski Nişanlısını Pompalı Tüfekle Darbetti

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, BAKIRKÖY'de bir erkek iddiaya göre, eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darbetti. Kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak'ta akşam saatlerinde yaşandı. Sudenur P. ile adının Ahmet olduğu öğrenilen eski nişanlısı arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki pompalı tüfekle kadını darbetmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, nişanlısının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

KADININ DARBEDİLDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Genç kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli, kadını pompalı tüfekle darbediyor. Korunmak için saklanan kadına pompalı tüfeğin kabzasıyla vurmaya devam eden şüpheli tekme de atıyor. Görüntülerde kadının kendini savunmaya çalıştığı sırada, şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı da görülüyor.