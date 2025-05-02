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Bakırköy'de Eşine Şiddet Uygulayan Sanığa 7 Yıldan 18 Yıla Kadar Hapis Talebi

Bakırköy'de Eşine Şiddet Uygulayan Sanığa 7 Yıldan 18 Yıla Kadar Hapis Talebi
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Vesile Bingöl'ün ölümüne ilişkin davada, tutuksuz yargılanan eşi İsmet Bingöl hakkında 'Eşe karşı eziyet' ve 'İntihara yönlendirme' suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BAKIKÖY'de 2023 yılında bir evde iple asılı halde bulunan Vesile Bingöl'ün ölümüne ilişkin görülen davanın duruşmasında, Bingöl'ün tutuksuz yargılanan eşi İsmet Bingöl bir kez daha hakim karşısına çıktı. Savcılık, sanığın 'Eşe karşı eziyet' ve 'İntihara yönlendirme' suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 24 Temmuz 2023 tarihinde Bakırköy'de meydana geldi. Vesile Bingöl, eşiyle yaşadığı evde ölü bulundu. Yapılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, sanık İsmet Bingöl hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasına yer verilmezken, 'İntihara yönlendirme' ve 'Eşe karşı eziyet' suçlarından toplam 4 ila 18 yıl arasında hapis cezası istendi. Ayrıca, İsmet Bingöl'ün önceki eşinin ölümüyle ilgili yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle o olaya ilişkin davadan beraat ettiği de iddianamede belirtildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık İsmet Bingöl, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Bingöl'ün eşi Vesile Bingöl'e şiddet uyguladığı ayrıca "Bunu birisine dersen seni de kardeşini de öldürürüm" cümleleriyle tehdit ettiği öğrenildi. Sanığın eşinin telefonunu kırdığı ve başkalarıyla konuşmasına izin vermediği de ortaya çıktı.

7 YILDAN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcılığı mütalaasında, İsmet Bingöl hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Sanık Bingöl hakkında 'Eşe karşı eziyet' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Bingöl'ün maktul eşinin intihar kararını kuvvetlendirmesi nedeniyle 'İntihara yönlendirme' suçundan ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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