Bakırköy'de elektrikli bisiklet sürücüsü beton mikserinin altında hayatını kaybetti

Bakırköy'de beton mikserinin altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Hakan Bıyık, beton mikserinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Bıyık'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken beton mikserinin şoförü Fatih T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Bakırköy Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre,cadde üzerinde elektrikli bisiklet ile giden Hakan Bıyık (40), aynı yolda seyir halinde Fatih T. kontrolündeki 34 KUF 194 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kaza sonucu Bıyık, beton mikserinin altında kalırken olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken beton mikseri sürücüsü Fatih T. gözaltına alındı. Hakan Bıyık'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.