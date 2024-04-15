Bakırköy'de Dolandırıcıya Operasyon: 4 Milyon Lira Teslim Edildi

Bakırköy'de kendisini polis süsü vererek yaşlı kadını arayan dolandırıcı hakkında terör örgütünden soruşturma başlatıldığını söyledi. Dolandırıcının bu sözlerine inanan yaşlı kadın telefondaki sesin yönlendirmesiyle evine gelen şahsa tam 4 milyon lirasını teslim etti. Aynı dolandırıcı bir gün sonra tekrar arayınca ihbar üzerine evin etrafında önlem alan polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Bakırköy'de ikamet eden 75 yaşındaki emekli F.O.M.'yi telefondan bir kişi aradı. Arayan kişi önce kendisini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadına hakkında terör örgütünden soruşturma başlatıldığını elindeki paraların güvende olması için paralara el konulması gerektiğini söyledi. Dolandırıcı ikna ettiği yaşlı kadına paraları evine gelen bir şahsa teslim etmesini söyledi. Yaşlı kadın aynı gün içinde gelen şahsa evdeki 4 milyon lira değerindeki nakit para ve ziynet eşyasını teslim etti.

İkinci oltada tuzağa düştü

Aynı dolandırıcı bir gün sonra yaşlı kadını tekrar telefonla arayıp bankada olan nakit paralarının da teslim edilmesini istedi. Durumdan şüphelenen yaşlı kadın, telefonu kapatıp kendisi polisi aradı. Devreye Dolandırıcılık Büro ekipleri girdi. Yaşlı kadın dolandırıcının oyununu devam ettirip paraları teslim edeceğini söyledi. Bu sırada Dolandırıcılık Büro ekipleri de evin çevresinde beklemeye başladı. Paraları teslim almak için gelen şüpheli, 22 yaşındaki İlkcan Tayfun K. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşlı kadını ikinci kez tuzağa düşürmeye çalışan şüpheli tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor. - İSTANBUL