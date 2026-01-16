Haberler

Casperlar suç örgütü soruşturmasında 18 yaşından küçük 68 şüpheli hakkında iddianame

Güncelleme:
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Casperlar' suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik soruşturmada 68 suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame düzenledi. 38 çocuk tutuklandı, 11'ine serbest bırakma kararı verildi, 19'u için adli kontrol uygulandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Casperlar' suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 68 Suça Sürüklenen Çocuk iddianame düzenlendi.

İstanbul'un Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, İzmir'in Çeşme ilçesi başta olmak üzere, çeşitli yerlerde faaliet gösteren, liderliğini "Hamus" kod adlı İsmail Atız'ın yaptığı Casperarlar suç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Örgütün, eylemlerinin suça sürüklenen çocuklar üzerinden yaptığının tespit edilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma derinleştirildi. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin eylemlerinin tespit edilmesi amacıyla, Casperlar suç örgütüyle işbirliği içerisinde olduğu belirlenen 68 suça sürüklenen çocuk tespit edildi.

68 SSÇ hakkında iddianame düzenlendi

Örgütle bağlantılı çeşitli eylemlerde suç işleyen 18 yaşından küçük 68 şüpheliden 38'i hakkında tutuklama, 11'i serbest bırakılırken, 19'u için ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan, şüphelilere yönelik iddianame düzenlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
