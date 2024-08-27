Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
Bakırköy'de meydana gelen kazada alt geçide çarpan tır daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, kaza esnasında otobüs içerisinde 8 yolcu hafif yaralanmıştı. Meydana gelen kazada tırın, İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar otobüs içerisinde bulunan kameraya yansıdı.
Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada tırın İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar otobüs içerisinde kameraya yansıdı.
Bakırköy'de meydana gelen kazada alt geçide çarpan tır daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, kaza esnasında otobüs içerisinde 8 yolcu hafif yaralanmıştı. Meydana gelen kazada tırın, İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar otobüs içerisinde bulunan kameraya yansıdı. - İSTANBUL