Bakırköy'de alt geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi
Bakırköy'de meydana gelen kazada alt geçide çarpan tır daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, kaza esnasında otobüs içerisinde 8 yolcu hafif yaralandı. Tırı kaldırma çalışmaları başladı. Tır vinç yardımıyla alt geçidin altından sürüklenerek çekildi.
Bakırköy'de alt geçide çarpıp İETT otobüsünün üzerine devrilen tırı kaldırma çalışmaları başladı. Tır vinç yardımıyla altı geçidin altından çekildi.
Bakırköy'de meydana gelen kazada alt geçide çarpan tır daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, kaza esnasında otobüs içerisinde 8 yolcu hafif yaralandı. Tırı kaldırma çalışmaları başladı. Tır vinç yardımıyla alt geçidin altından sürüklenerek çekildi. - İSTANBUL