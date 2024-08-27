Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüste bulunan 8 yolcu hafif şekilde yaralanırken, tırın İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar kameraya yansıdı.

Bakırköy'de meydana gelen kazada alt geçide çarpan tır daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, kaza esnasında otobüs içerisinde 8 yolcu hafif yaralandı.

Meydana gelen kazada tırın İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde alt geçide çarpan tırın daha sonra İETT otobüsünün üzerine devrildiği görülüyor. - İSTANBUL