Alışveriş merkezindeki cinayetin detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Bakırköy'deki alışveriş merkezinin otoparkında bir kişinin sevgilisi olduğu öne sürülen kadını tüfekle vurduktan sonra intihar ettiği olayın detayları ortaya çıktı. Şahsın kadını tüfekle vurduktan sonra arabanın içinde intihar ettiği öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bakırköy Ataköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.B.isimli şahıs ile otoparkta tartıştığı Y.S.isimli kadın arasında tartışma çıkmış, sinirlerine hakim olamayan İ.B. yanında getirdiği tüfekle Y.S.'yi vurduktan sonra, intihar etmişti. Olayda İ.B.'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Y.S.'yi öldürdükten sonra aracın içerisinde intihar ettiği öğrenildi.