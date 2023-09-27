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Bakırköy'de 19 yaşındaki gencin 50 bin lirasının gasbettiği öne sürülen kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki bir gencin evine gittiği kişilerce üzerindeki 50 bin lirasının zorla alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheliler gözaltına alındı ve bir kişi tutuklandı.