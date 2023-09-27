Bakırköy'de 19 yaşındaki gencin 50 bin lirasının gasbettiği öne sürülen kişi tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki bir gencin evine gittiği kişilerce üzerindeki 50 bin lirasının zorla alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheliler gözaltına alındı ve bir kişi tutuklandı.
Bakırköy'de 19 yaşındaki gencin 50 bin lirasının gasbettiği öne sürülen kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül'de Cevizlik Mahallesinde Y.C.A'nın evine gittiği kişilerce üzerindeki 50 bin lirasının zorla alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Müşteki Y.C.A'nın bankadan 50 bin lira çektikten sonra cinsel birliktelik amacıyla internet üzerinden tanıştığı C.Ç'nin (28) ikametine gittiği, burada bulunan H.D. (21) ile C.Ç'nin müştekinin parasının tamamını zorla aldığı belirlendi.
Polis, adresleri belirlenen şüphelileri ikametlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.Ç. tutuklanırken H.D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.