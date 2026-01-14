Haberler

Bakırköy'de 2 kadın girdiği iki farklı evden 1 milyon TL'yi bulan ziynet eşyaları çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy'de iki evden toplam 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen iki kadın şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüphelilerden birinin 31 kez hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Bakırköy'de aynı mahallede bulunan 2 farklı evden toplam 1 milyon TL'yi bulan ziynet eşyaları çaldıkları belirlenen 2 kadın şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin 31 kez hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 10 Ocak'ta Bakırköy ilçesi Yeşilköy mahallesinde bulunan iki farklı adresteki evlere giren şüpheliler, toplam değeri yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan ziynet eşyalarını çaldı. Olayda, 650 bin TL değerinde bilekli ile 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ile birlikte yaklaşık 180 bin TL değerinde bir kolye, 10 bin TL değerinde bir bileklik ve 8 bin TL değerinde bir kolyenin çalındığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri durum üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen şüphelilerden 19 yaşındaki Damla Ç.'nin 31, 22 yaşındaki Naz Ç.'nin ise 30 suç kaydı bulunduğu belirlendi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Amirliği ile Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheliyi 13 Ocak'ta Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yakaladı ve gözaltına aldı. İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan 2 kadın şüphelinin Bakırköy'de karıştığı hırsızlık olayına ilişkin anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadın şüphelilerin evlerde yaptığı hırsızlığın ardından binadan çıkış görüntüleri yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Tanınmış avukat Ali Aydın, başına taşla vurularak öldürüldü

Tanınmış avukat başı taşla ezilerek öldürüldü