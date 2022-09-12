Bakır tel çalan şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da işyerinden bakır tel çalan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adıyaman'da işyerinden bakır tel çalan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, Adıyaman merkeze bağlı Bağdere köyünde meydana geldi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine hırsızlık ihbarı yapıldı. Jandarma ekipleri işyerinden bakır tel çalındığını tespit etti. Yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahıs olay mahallinde yakalandı. Şüpheli şahsın alınan ifadesinde işletmeye ait 80 kilo bakır tel çaldığını itiraf etti. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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