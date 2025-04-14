Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

Bakır Kablo Hırsızlığına 3 Tutuklama

Bakır Kablo Hırsızlığına 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde işyerlerinden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Bakır kabloların piyasa değerinin yaklaşık 200 bin TL olduğu belirlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde işyerlerinden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde bazı işyerlerinden bakır kablo hırsızlığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, 3 ayrı işyerinden piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan bakır kabloların çalındığı belirlendi.

Olayla ilgili olarak Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda G.S., S.Ş. ve S.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderilirken, ele geçirilen bakır kablolar ise sahiplerine teslim edildi. - BALIKESİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.