Bakır Kablo Hırsızlığına 3 Tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde işyerlerinden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde bazı işyerlerinden bakır kablo hırsızlığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, 3 ayrı işyerinden piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan bakır kabloların çalındığı belirlendi.

Olayla ilgili olarak Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda G.S., S.Ş. ve S.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderilirken, ele geçirilen bakır kablolar ise sahiplerine teslim edildi. - BALIKESİR