Bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; demiryolundan yaklaşık 15 kilo bakır kablo çalan 2 şüpheli yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; demiryolundan yaklaşık 15 kilo bakır kablo çalan 2 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu yakınlarında bulunan demiryolundan yaklaşık 15 kilo bakır kablo çalınması olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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