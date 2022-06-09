Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı - Haberler

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Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı Esnaf, minibüsü söndürebilmek için seferber oldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanayide park halindeki minibüste çıkan yangın söndürülürken minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Bakıma getirilen minibüste yangın çıktı

Esnaf, minibüsü söndürebilmek için seferber oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanayide park halindeki minibüste çıkan yangın söndürülürken minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konacık Sanayi Sitesi'nde bakım için getirilen minibüs, sanayiye park edildi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı minibüste bir süre sonra yangın başladı. İçerisi alev alev yanan minibüsten dışarı siyah duman ve alevler çıktığını gören sanayi esnafı, yangın söndürme tüpleri ile minibüse dört bir yandan müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Esnaf ve itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken minibüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Öte yandan yangının çıktığı anlar ve esnafın yangın tüpleri ile yaptığı müdahale, güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - 3. Sayfa

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