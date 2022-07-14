Son dakika haber! Bakım merkezinin yangın merdiveninden böyle düştü Son dakika haber: Bakım merkezinin yangın merdiveninden böyle düştüSAMSUN Samsun'da bir bakım merkezinin 2. katındaki yangın merdiveninden düştüğü iddia edilen 20 yaşındaki genç ağır yaralanırken, düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bakım merkezinin yangın merdiveninden böyle düştü SAMSUN Samsun'da bir bakım merkezinin 2. katındaki yangın merdiveninden düştüğü iddia edilen 20 yaşındaki genç ağır yaralanırken, düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Samsun'un Canik ilçesindeki bir özel bakım merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki Ü.B., merkezin 2. katındaki yangın merdiveninden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Ü.B. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ü.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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